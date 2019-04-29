قناة إسرائيلية: تدهور صحة محمود عباس ونقله ”سرًّا“ للعلاج في ألمانيا

زعمت وسائل إعلام عبرية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتلقى العلاج في ألمانيا منذ عدة أيام بشكل سري، مشيرة إلى أنه يمر في ظروف صحية ”متدهورة للغاية“.

ونقلت القناة العبرية الـ 13، عن ما وصفتها مصادر خاصة، أن ”الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس متدهورة وتم نقله للعلاج في ألمانيا منذ عدة أيام“.

ونشرت القناة في نشرتها الرئيسة، تقريرًا بعنوان“أين اختفى أبو مازن؟“، تتساءل من خلاله حول سفره إلى دول أوروبية لتلقي العلاج خلال الأيام الماضية، حسب زعمها.

وقال مراسل القناة للشؤون الفلسطينية تسفيكا يحزقيلي، إن ”عباس ذهب للعلاج في ألمانيا، بعكس ما اعتاد عليه وهو تلقي العلاج في الأردن“، مشيرًا إلى ”المعنى الكبير في اختيار مكان جديد لتلقي العلاج“.

وأضاف أن“ خضوع عباس سرًا للعلاج في ألمانيا، يأتي بسبب تصاعد حرب وراثة السلطة“، على حد قوله.

ولم يصدر أي تعقيب فلسطيني رسمي، حتى اللحظة، حول المزاعم التي وردت في التقرير الإسرائيلي.