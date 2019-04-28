السودان.. ضباط شرطة يضربون عن العمل‎

نفذ ضباط شرطة بالسودان، اليوم الأحد، إضرابًا عن العمل، لمدة يوم واحد، شمل المجمعات الخدمية بالعاصمة الخرطوم، وولايات أخرى في البلاد.

ووفق شهود عيان، فإن المواطنين ومراجعي المجمعات الخدمية وقفوا أمام أبوابها المغلقة، ورددوا هتافات ضد السلطات، وهددوا باقتحام تلك المجمعات.

وأعلن ضباط الشرطة من رتبة نقيب فما دون، في بيان أمس السبت، الدخول في إضراب عن العمل، الأحد، إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الترقيات والمرتبات.

وطبقًا للبيان، فإن الإضراب يهدف إلى ”إيصال رسائل إلى القيادات في المستوى الأعلى، لتصحيح المسار الشرطي، ومسح الصورة الباهتة التي تسبب بها الانتشار الكبير للفساد والظلم في المؤسسة الشرطية“، بالإضافة إلى ”غياب تطبيق مفاهيم العدالة والمساواة والتدهور والإهمال الذي طال المؤسسات الخدمية للمواطن وتمرير الأجندة الحزبية والمحاباة“.

وأضاف البيان ”سلمنا مذكرة بمطالبنا إلى المجلس العسكري، ومدير عام قوات الشرطة، ولم نجد ردًا بقرارات قوية وملموسة“، دون أن يشير إلى تفاصيل حول تاريخ تسليم هذه المذكرة.

وفي 11 نيسان/أبريل الجاري، عزل الجيش ”عمر البشير“ من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.