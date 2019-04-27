البحرين ترد على مقترح مقتدى الصدر بتنحي عاهل البلاد حمد بن عيسى

رد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم السبت، على بيان صادر عن رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، تضمن مقترحًا بتنحي عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى عن السلطة.

وفي وقت سابق اليوم، اقترح بيان صحافي منسوب للصدر نشرته وسائل إعلام عراقية وإيرانية مجموعة من النقاط لحل المشكلات التي تواجهها المنطقة، منها ”تنحي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والرئيس السوري بشار الأسد“.

وقال وزير الخارجية البحريني: ”مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي . وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين“.

وأضاف الشيخ حمد بن خالد آل خليفة، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”عان الله العراق عليه (مقتدى الصدر) وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين“.