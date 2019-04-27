عريقات يرد على تصريحات سفير واشنطن في إسرائيل حول ”صفقة القرن“

انتقد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والذي وصف فيها ”صفقة القرن“ بأنها ”تفكير خارج الصندوق“.

وقال عريقات، عبر ”تويتر“، معقبًا: ”بما أن الفلسطينيين ليس لهم الحق فى تقرير المصير، وفقًا لفريدمان، فهم ليسوا بحاجة إلى قيادة“.

وأضاف: ”العمل خارج الصندوق لفريدمان يعني أنه يعرف ويحرص على مصلحة الفلسطينيين أكثر منهم ، ويعني خارج القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الشعب الفلسطيني لم ولن يهزم“.

وتابع عريقات: ”أمن إسرائيل وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في الوضع القائم ( الاحتلال ) ، متوازيان لا يلتقيان. تجربة أمور جربت وفشلت عدة مرات ( جنون) أينشتاين“.

وكان ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل، قد صرح في مقابلة مع صحيفة ”جيروزاليم بوست“، بأن ”خطة سلام إدارة ترامب هي محاولة للتفكير من الصندوق والتقاط الخيال والآمال لكلا الطرفين من أجل حياة أفضل“، مؤكدًا أن واشنطن تمضي قدمًا في الخطة حتى عندما لا يبدو الفلسطينيون ولا الإسرائيليون متحمسين لها للغاية“.

وفي وقت سابق، علق عريقات على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فيها إن ”ضم إسرائيل مناطق في الضفة الغربية لا يتناقض مع صفقة القرن ولن يضر بها“.

المسؤول الفلسطيني قال ردًا على ذلك إنه ”إذا كان ضم إسرائيل مناطق من الضفة، وإذا ما كان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإسقاط ملف اللاجئين وتكريس نظام الأبرتايد لا يتناقض مع صفقة القرن، حسب رأي بومبيو، فإن صفقة القرن تعني أن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والقانون الدولي والشرعية الدولية تتناقض مع صفقة القرن“.