النجف العراقية ترحب بافتتاح القنصلية السعودية في المحافظة

أعلن مجلس محافظة النجف في العراق، اليوم السبت، عن ترحيبه بافتتاح القنصلية السعودية في المحافظة، بعد نشر لافتات من شخصيات مجهولة ترفض افتتاح القنصلية.

وقال عضو المجلس علي الشمري في تصريحات صحفية، إن ”مجلس محافظة النجف، يرحب بفتحِ القنصلية السعودية؛ لأنها ستعمل على مساعدة وتقديم التسهيلات لأبناء المحافظة في أمور كثيرة، من ضمنها ما يتعلق بالحج والعمرة“.

وبين الشمري أن ”أعضاء الحكومة المحلية في النجف، مع توجه الحكومة العراقية المركزية نحو تحسين علاقاتها مع دول الجوار“، معبرًا عن أسفه لما نُشر في شوارع المحافظة من ”شعارات ولافتات رافضة لفتح القنصلية“.

وأضاف عضو مجلس المحافظة: ”كل مجتمع يضمُّ فئة معينة من المتطرفين، وما تم نشره يعود لفئة لا قيمة لها في المجتمع النجفي، ترغب بزرعِ الحقد والكراهية“.

إلى ذلك، قال مصدر محلي في محافظة النجف، لـ“إرم نيوز“، إن ”اللافتات التي تم نشرها وضعت من قبل جهات حزبية، وتم تعليقها على جدران مقرات أحزاب سياسية، معروفة بتلقي الدعم من قبل النظام الإيراني“.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للافتات في شوارع النجف، عبر مضمونها عن رفض فتح قنصلية سعودية في المحافظة، وفقًا لاتفاق رسمي بين بغداد والرياض.