السودان.. تجمّع المهنيين يدعو لإضراب في المؤسسة الشرطية

دعا تجمّع المهنيين السودانيين ضباط الشرطة إلى إضراب، يوم غدٍ الأحد، بهدف تصحيح المسار الشرطي، ومسح الصورة الباهتة التي تسبب فيها الانتشار الكبير للفساد والظلم في المؤسسة الشرطية.

وأوضح التجمع، في بيان نشره على حسابه في تويتر، أن ”الإضراب سيكون لمدة يوم واحد فقط ابتداءً من السابعة صباحًا وحتى صبيحة اليوم التالي، ويكون الإضراب بعدم الحضور لمكان العمل نهائيًا لأي سبب طوال مدة الإضراب“.

وأشار إلى أن المعنيين بالدعوة هم أفراد الشرطة الذين يحملون رتبة النقيب فما دون.

إلى ضباط الشرطة في الرتب القاعدية إلى ضباط صف وجنود الشرطة نخاطبكم اليوم وأنتم القابضين على جمر قضية المؤسسة العريقة، المكتوين

بنار النظام السابق، بعد مرور دهور مضنية عانت فيها مؤسستنا الأمرّين

ونحن الأن في منحنى التغيير ممتطين قطار القومية فلا سبيل إلا أن نبلغ

الغاية القصوى. — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 27, 2019

فكان لزاماً علينا إيصال صرخاتها وأوجاعها للشعب السوداني بصفة عامة ولأبناءها الأحرار الأبرار على وجه الخصوص.

_ عبركم نرسل بشريات الأفراح والإنتصار للشعب السوداني الذي كان لابد أن يستجيب له القدر في إرادته لنخبره أن عبير الثورة والحرية الآن داخل مؤسسة الشرطة — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 27, 2019

القريب، لا بالوعود الزائفة والإجتماعات

غير المجدية، فهؤلاء يجتمعون منذ ثلاثون عاماً ولم تكن النتيجة يوماً إلا

فساد يعقبه فساد. وحيث أن هدفنا واحد وغاياتنا سامية نعلن أن معركتنا ضد الفساد داخل هذه المؤسسة قد إبتدأت ونعلم تماماً، أن المشوار طويل جداً وشاق والطريق وعر ولكن الرجوع — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 27, 2019

لكل قوات الشرطة من الضباط من رتبة نقيب فما دون وصف

الضباط والجنود.

???? يكون الإضراب لمدة يوم واحد فقط إبتداءاً من السابعة صباحاً وحتى صبيحة اليوم التالي.

???? يكون الإضراب بعدم الحضور لمكان العمل نهائياً لأي سبب طوال مدة الاضراب .

???? يحمل الاضراب اسم اضراب رتبة النقيب فما دون، — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 27, 2019

تسبب فيها الانتشار الكبير للفساد والظلم في المؤسسة الشرطية وغياب

تطبيق مفاهيم العدالة والمساواة وكذلك التدهور والإهمال الذي طال

المؤسسات الخدمية للمواطن وتمرير الاجندة الحزبية والمحاباة علي أساس

الولاء وليس المهنية الذي طال هذة المؤسسة العريقة طوال فترة حكم النظام السابق .. — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 27, 2019

جدير بالذكر أن قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ السودانية تطالب بـ“مجلس رئاسي مدني“، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و“مجلس تشريعي مدني“ يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و“مجلس وزراء مدني مصغر“ من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني، عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.