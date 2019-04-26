العثور على جثة شاب فلسطيني على شواطئ تركيا

أعلنت عائلة فلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، وفاة ابنها في تركيا بعد العثور على جثمانه على أحد شواطئها، بعد أن تعثر التواصل معه لعدة أيام.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب محمد إسماعيل البحيصي، لاقى حتفه أثناء محاولته الهجرة إلى اليونان عن طريق الشواطئ التركية، واختفت آثاره لعدة أيام قبل الكشف عن جثته.

وأضافت المصادر، أن عائلة البحيصي فقدت الاتصال بابنها في السابع والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، ولم تعرف عنه أي أخبار حتى تم الكشف عن وفاته من خلال منقذين أتراك.

وأكدت مصادر مطلعة أن أكثر من 11 فلسطينياً لا زال مصيرهم غير معروف، بعد أن دخلوا الأراضي التركية في ظل ملاحقة أمنية وتكتم إعلاميّ عن أخبارهم.

وكان الشاب الفلسطيني محمد أبو شملة 25 عاماً، قد قُتل الشهر الماضي، أثناء ملاحقته من الأمن التركي بعد اقتحام شقة يقطنها عدد من المهاجرين الفلسطينيين.

وحملت عائلة أبو شملة السلطات التركية المسؤولية الكاملة عن مقتل ابنها، وطالبت بفتح تحقيق في أسباب وفاته بعد ملاحقته من الأمن التركي.