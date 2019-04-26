إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ 56 لهذه المسيرات.

وقالت وزارة الصحة في غزة: إنّ ”قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه المشاركين في المسيرات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما أدى لإصابة 60 مواطنًا“.

وأكدت مصادر محلية أنّ ”شابًا فلسطينيًا أصيب بقنبلة غاز بالرأس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة“.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعة ”الوحدة وإنهاء الانقسام“، وسط تأكيدهم على مواصلة المسيرات حتى إنهاء الحصار كليًا عن قطاع غزة.

وتتواصل الفعاليات الفلسطينية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، من خلال مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي انطلقت في 30 مارس /آذار الماضي، وما زالت مستمرة، في حين تسعى مصر إلى إبرام اتفاق تهدئة ووقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.