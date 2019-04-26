مبعوث بوتين إلى سوريا: نأمل أن تغير واشنطن موقفها بشأن الجولان‎

قال ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، إن اعتراف الولايات المتحدة بـ ”سيادة“ إسرائيل على مرتفعات الجولان ”قرار خاطئ، ونأمل أن تغير الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب موقفهم هذا“.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافرينتييف، يوم الجمعة، عقب الاجتماع الـ 12 لمباحثات أستانة للدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وأضاف: ”بدلًا من اتخاذ قرار أحادي الجانب يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، يجب أن يُحترم القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.

وأردف المبعوث الروسي: ”نعتقد أن القرار الأمريكي خاطئ، ونأمل من الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب تصحيح موقفهم بهذا الصدد“.

وعلى صعيد آخر، أشار لافرينتييف إلى أن قرارات الإدارة الأمريكية بخصوص شرق الفرات ”غير متسقة“.

وشدد على أن المنطقة ليس فيها أكراد فقط، مبينًا أنهم يدعمون إقامة حوار بين الغرب والنظام السوري.

ولفت إلى أن هناك فرصة حقيقية من أجل التوافق في وقت قريب على المشاكل المتعلقة ببدء عمل لجنة صياغة الدستور (السوري).

وبيّن أن الاجتماع المقبل حول سوريا سيحضره ممثلون عن العراق ولبنان بصفة مراقبين، الأمر الذي سيزيده حيوية.

وفي وقت سابق الجمعة، أدانت الدول الضامنة لمباحثات أستانة (تركيا وروسيا وإيران) اعتراف الولايات المتحدة بـ“سيادة“ إسرائيل المزعومة على مرتفعات الجولان المحتل.

وفي 25 آذار/ مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسومًا رئاسيًا يعترف بـ ”سيادة“ إسرائيل المزعومة على الجولان المحتلة.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.