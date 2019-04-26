هيئة مسيرة العودة تدعو الرئيس الفلسطيني لزيارة غزة

طالبت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة قطاع غزة؛ لوضع استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة صفقة القرن.

وقالت الهيئة في بيان لها: ”ندعو الرئيس محمود عباس للقدوم العاجل إلى غزة؛ كي نعلن معًا عن وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل لمواجهة صفقة القرن“.

ولم يزر الرئيس الفلسطيني محمود عباس غزة، منذ العام 2006، وبدء الانقسام الفلسطيني عقب سيطرة حركة حماس على القطاع، بعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وشارك الفلسطينيون في يوم جمعة ”الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام“، وهي الجمعة السادسة والخمسون من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار؛ للمطالبة بإنهاء الانقسام المستمر بين حركتي فتح وحماس منذ 12 عامًا.

وأصيب أكثر من 40 فلسطينيًا بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي صوب المتظاهرين الذين وصلوا للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في جمعة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.