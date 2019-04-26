حماس: مصر تتابع تفاهمات التهدئة مع إسرائيل ”ميدانيًا“

قالت حركة حماس، مساء الخميس، إن مصر تتابع سريان تفاهمات التهدئة مع إسرائيل ”على أرض الواقع وبشكل ميداني وبإيجابية“.

وأوضح القيادي في الحركة، إسماعيل رضوان، أن التحركات المصرية تأتي ”لضمان عدم خرق الاحتلال لهذه التفاهمات التي تمت مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية“، مؤكدًا أن ”بعض هذه التفاهمات تم تطبيقها فعليًا“.

وأضاف رضوان، في لقاء متلفز على قناة ”الأقصى“ التابعة لحركة حماس، أن ”التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الاحتلال الإسرائيلي هي حقوق إنسانية تم انتزاعها بدون مقابل سياسي“.

وتابع رضوان أن ”هناك تفاهمات خاصة بالأسرى، إضافة لتفاهمات أخرى تتعلق بالصيد تم تنفيذها، وتفاهمات خاصة بالاستيراد والتصدير نفذ جزء منها“.

وأشار إلى أن ”التفاهمات الخاصة بوقود الكهرباء والخزانات الإضافية في محطة توليد الكهرباء، طور التنفيذ“.

وبين أن ”التفاهمات تشمل أيضًا تشغيل خط الكهرباء 161، لكن هذا المشروع يتطلب بعض الوقت“، لافتًا إلى أنه ”يجري العمل على تجهيز المنطقة الصناعية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة“.

وترعى مصر اتفاقات التهدئة ووقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، مقابل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف مسيرات العودة والبالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون على البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة.