تحذيرات أمنية من التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة منتشرة في غزة

حذرت أجهزة أمنية تابعة لحركة حماس في غزة، اليوم الخميس، المواطنين الفلسطينيين من التعامل مع مواقع وصفحات إلكترونية مشبوهة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية إنه ”ينبغي الحذر من إعلانات بعض المنح والوظائف المنتشرة عبر المواقع الإلكترونية غير الرسمية، والتي يتم عرضها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي“ .

ووفقًا للمصادر، ”فإن المواقع الإلكترونية تطلب من الشخص بياناته ومعلوماته، والتي تهدف لاختراق جهاز المستخدم وسرقة محتواه“.

وأكدت المصادر، أن أجهزة استخباراتية إسرائيلية وعلى رأسها ”الشاباك“، يسعى لإسقاط متخابرين وعملاء من قطاع غزة من خلال سرقة معلومات والحصول على بيانات، يستطيع من خلالها تجنيد عملاء ينفذون مهام أمنية داخل القطاع.

وفي وقت سابق، حذر جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس بغزة، من التعامل مع اتصالات لجمعيات ومؤسسات وهمية تطرح خدمات إنسانية واجتماعية ومالية، مقابل الحصول على معلومات وأسماء وأماكن.

كما دعا الجهاز الأمني، المواطنين في غزة إلى عدم التعامل أو التواصل مع صفحات الناطقين باسم الجيش الإسرائيلي، أو المنسقين المدنيين، خوفًا من استدراجهم والإيقاع بهم في وحل العمالة والتخابر.