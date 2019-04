غضب فلسطيني واسع من تصريحات غرينبلات حول خليل الوزير ”أبو جهاد“

ردت، اليوم الخميس، الخارجية الفلسطينية، بتصريح شديد اللهجة على تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات بشأن وضع صور الشهيد خليل الوزير ”أبو جهاد“ في المدارس الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن ”تصريحات غرينبلات تدلل مجددًا على تبنيه مواقف الاحتلال في إنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ونضاله المشروع والعادل من أجل الحرية والاستقلال، الذي كان أبو جهاد أحد أهم رموزه“.

وأضاف البيان: ”كعادته ينبري غرينبلات لتسويق روايات الاحتلال ومواقفه ويدافع عنها، في تأكيد جديد على التبني الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان، ولمنهج سياسي معاد للسلام“.

وأشار إلى أن ”اتهام الفلسطينيين بتعلم الإرهاب برفع صورة للشهيد القائد أبو جهاد يدعو للسخرية، ويُعبر عن حجم هذا الانحياز الأمريكي وعقمه، وإصرارًا على التواطؤ والتغطية على الاحتلال وجرائمه“.

وتابعت الوزارة: ”غرينبلات تناسى عن قصد أن الاحتلال هو أبشع أشكال الإرهاب، كما أنه يصر على التجاهل المتحيز لإرهاب عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة“.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ”أقوال غرينبلات تؤكد مجددًا أن إدارة الرئيس ترامب فاقدة للأهلية للعب دور نزيه في تحقيق السلام في المنطقة، وحتى في طرح أفكار وتصورات لحل الصراع“.

Despicable glorification of violence & terrorism displayed at a Palestinian school w/ a painting of Abu Jihad (Khalil Al-Wazir). Palestinian students deserve to learn about respectable accomplishments of their community not this. https://t.co/g05G6cQqsX

— Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) April 23, 2019