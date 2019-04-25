غضب فلسطيني واسع من تصريحات غرينبلات حول خليل الوزير ”أبو جهاد“

ردت، اليوم الخميس، الخارجية الفلسطينية، بتصريح شديد اللهجة على تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات بشأن وضع صور الشهيد خليل الوزير ”أبو جهاد“ في المدارس الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن ”تصريحات غرينبلات تدلل مجددًا على تبنيه مواقف الاحتلال في إنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ونضاله المشروع والعادل من أجل الحرية والاستقلال، الذي كان أبو جهاد أحد أهم رموزه“.

وأضاف البيان: ”كعادته ينبري غرينبلات لتسويق روايات الاحتلال ومواقفه ويدافع عنها، في تأكيد جديد على التبني الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان، ولمنهج سياسي معاد للسلام“.

وأشار إلى أن ”اتهام الفلسطينيين بتعلم الإرهاب برفع صورة للشهيد القائد أبو جهاد يدعو للسخرية، ويُعبر عن حجم هذا الانحياز الأمريكي وعقمه، وإصرارًا على التواطؤ والتغطية على الاحتلال وجرائمه“.

وتابعت الوزارة: ”غرينبلات تناسى عن قصد أن الاحتلال هو أبشع أشكال الإرهاب، كما أنه يصر على التجاهل المتحيز لإرهاب عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة“.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ”أقوال غرينبلات تؤكد مجددًا أن إدارة الرئيس ترامب فاقدة للأهلية للعب دور نزيه في تحقيق السلام في المنطقة، وحتى في طرح أفكار وتصورات لحل الصراع“.

Despicable glorification of violence & terrorism displayed at a Palestinian school w/ a painting of Abu Jihad (Khalil Al-Wazir). Palestinian students deserve to learn about respectable accomplishments of their community not this. https://t.co/g05G6cQqsX — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) April 23, 2019

موقف فتح

من جانبه، قال فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة ”فتح“ معقبًا: ”سنرد على غرينبلات، بأن نرفع صورة الشهيد أبو جهاد، في كل بيت فلسطيني، وفي كل مكتب، وليس فقط أبو جهاد، بل كل الشهداء والقادة، الذين خطوا للشعب الفلسطيني طريق الثورة والتحرير، ومطلوب منا أن نحافظ على هذا الإرث.

وتابع: ”لن نستطيع مواجهة ترامب، وكوشنر، وفريدمان، وغرينبلات، بدون المحافظة على هذا التاريخ الفلسطيني المُشرف“.

وأضاف أنهم في حركة فتح، سيعززون ثقافة رفع صور القادة الشهداء، في البيوت والمدارس والجامعات والمؤسسات، وفي كل مكان.

مهاجمة المبعوث الأمريكي جونسون جرينبلات لرموز الشعب الفلسطيني، والتي كان أخرها وصفه للشهيد خليل الوزير بالإرهابي، هو إستمرار لتبني المبعوث الأمريكي للرواية الإسرائيلية..

شهداء شعبنا قاتلوا من أجل حرية انتزاع حريتهم، بينما مثّل الاحتلال أكثر حالات إرهاب الدولة وضوحاً في التاريخ. — حازم قاسم (@hazemaq) April 24, 2019

تعليق حماس

من جهتها، علقت حركة ”حماس“ على تصريحات غرينبلات على لسان الناطق باسمها حازم قاسم الذي نشر موقف الحركة عبر حسابه في ”تويتر“.

وقال: ”مهاجمة المبعوث الأمريكي جونسون غرينبلات لرموز الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها وصفه للشهيد خليل الوزير بالإرهابي، هو استمرار لتبني المبعوث الأمريكي للرواية الإسرائيلية.. شهداء شعبنا قاتلوا من أجل حرية انتزاع حريتهم، بينما مثّل الاحتلال أكثر حالات إرهاب الدولة وضوحًا في التاريخ“.