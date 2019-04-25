صحيفة عبرية تكشف عن خطة إسرائيلية لاستهداف مواقع إيرانية حساسة في سوريا

كشف تقرير نشرته صحيفة ”معاريف“ العبرية، اليوم الخميس، النقاب عن خطة جديدة باسم ”كلاف حداش“ (بطاقة جديدة)، لاستهداف مواقع إيرانية حساسة في سوريا، إذ بدأت بقصف 4 مواقع حيوية منذ يناير/كانون الأول الماضي.

وأفاد التقرير بأن المواقع تلك شملت ”مخازن كبيرة جدًّا في مطار دمشق الدولي، تستخدم كمركز لوجستي لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني؛ وموقعًا لوجستيًّا كبيرًا توجد فيه أسلحة كثيرة في قاعدة إيرانية تقع داخل قاعدة عسكرية سورية؛ إضافة إلى قاعدة تدريبات كبيرة لميليشيات شيعية في ضواحي دمشق؛ وموقع لإيران وحزب الله جنوبي دمشق“.

وقالت الصحيفة إن ”الهجوم على مطار دمشق كان الجزء المركزي لهذه العملية العسكرية، وكان بمثابة رسالة واضحة إلى السوريين“، مضيفة: ”رغم أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مطار دمشق في الماضي، لكن الهجوم هذه المرة كان واسعًا جدًّا“.

ونقلت الصحيفة عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي، قوله، إن الأغلبية الساحقة من الأسلحة والعتاد اللوجستي تنقل من إيران إلى سوريا عن طريق الجو.

وأضاف الضابط أن ”هدفنا كان ضرب منظومة النقل هذه، وهناك مخازن كبيرة جدًّا، وتشكل مركزًا لتوزيع الأسلحة في سوريا، وهذه المنظومة موجودة في قلب مطار مدني، وهذا المركز سمح بوجود كل الجهاز اللوجستي للإيرانيين في سوريا“.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر استخبارية إسرائيلية، قولها إن ”العمليات الإسرائيلية، إلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، اضطر الحرس الثوري وقوة القدس إلى التنازل عن جزء من خططهم في سوريا، ومن ضمن ذلك إقامة قواعد جوية ومصانع لإنتاج أسلحة، وحتى نقل أسلحة متطورة مكشوفة لهجمات الجيش الإسرائيلي“.