المجلس العسكري السوداني يجمد صناديق دعم السلام في مناطق الحرب

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يوم الأربعاء، تجميد صناديق دعم السلام والإعمار بولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وأصدر رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتجميد العمل بصندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان، وصندوق إعمار ولاية النيل الأزرق، وقضى القرار بحل مجالس الإدارات والصناديق والأمانات العامة والإدارات التنفيذية.

كما وجه القرار بحصر ممتلكات وضبط العهد واستلام المقار، واستكمال الإجراءات المالية والإدارية والقانونية.

وصناديق السلام والإعمار تتبع الحكومة الاتحادية، لدعم التنمية وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم في ولايات البلاد.

وحوّل الرئيس المخلوع عمر البشير في آذار/مارس 2015 لجنته القومية للانتخابات إلى صندوق إعمار النيل الأزرق، برئاسة نائبه حينها، بكري حسن صالح، لتنفيذ برامج تنموية في الولاية.

وتشهد الولايتان قتالًا بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية/ قطاع الشمال منذ 2011.