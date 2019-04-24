قادة الاحتجاجات في السودان يهددون بإضراب شامل والقضاة ينضمون للاحتجاجات لأول مرة

المصدر: أ ف ب

هدد قادة الاحتجاجات في السودان الأربعاء، بالدعوة إلى ”إضراب شامل“ في حال عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالبهم بتسليم السلطة لإدارة مدنية.

وردًّا على سؤال حول الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة ”الحرية والتغيير“ للصحافيين ”لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل“.

ولأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان، أعلن القضاة يوم الأربعاء، انضمامهم إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان ”غدا (الخميس) باذن الله (سيبدأ) موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 4,00 مساء الى القيادة العامة دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء“.