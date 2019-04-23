جلب السخرية بخطبه.. الأوقاف السورية تعزل خطيب الجامع الأموي (فيديو)

عزلت وزارة الأوقاف السورية، خطيبَ المسجد الأموي التاريخي في دمشق مأمون رحمة بعد تداول مقاطع من خطبه الأخيرة والسخرية من مضومنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب مواقع سورية محلية.

ونقل موقع ”مختارات سورية“ المحلي عن مصدر لم يسمه قوله: إنّ الوزارة عيّنت مجموعة خطباء مكان رحمة ليتناوبوا على إلقاء الخطبة ابتداء من الجمعة المقبلة.

وبدأ خطيب الجامع الأموي المقال خطبه في المسجد عام 2013، وعرف بدفاعه عن سياسات النظام السوري، إلّا أنه أثار الكثير من موجات السخرية مؤخرا بعد دعوته لتحويل أزمة ”طوابير الوقود“ إلى مناسبة ترفيهية.

وتعاني كثير من المناطق الخاضعة للنظام السوري من أزمة وقود، بعد العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران التي كانت تزود النظام بكميات وافرة من النفط.