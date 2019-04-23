اعتاد انتقاد سياسات قطر.. أمن حماس يختطف الفنان الفلسطيني حسام خلف

اختطفت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، الفنان الفلسطيني الكوميدي حسام خلف.

وقالت مصادر محلية: إن ”الفنان خلف اعتُقل بصورة عنيفة من وسط مدينة رفح جنوب القطاع، وذلك بحجة طلبه من قبل أحد قيادات الأجهزة الأمنية“.

وينتقد خلف الواقع الفلسطيني في قطاع غزة، عبر أغنيات يستلهم ألحانها من أغانٍ مصرية شهيرة، يقوم بتطبيقها على الواقع الفلسطيني وتعتبر ”نمبر ون، ثلاث دقات، نهاية سعيدة“ أشهرها.

وفي الآونة الأخيرة، أنتج خلف بمجهوده الشخصي عددًا من الأغنيات التي انتقد بها الواقع في غزة، وممارسات حماس وقطر، معبّرًا عن رفضه لسياسات حماس في القطاع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم جهاز الأمن الداخلي لحماس على اعتقال خلف، وإيداعه في السجن دون معرفة ظروف وملابسات اعتقاله أو التهم الموجهة له.