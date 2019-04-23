العثور على جثتين متحللتين داخل منزل غربي العراق

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق، الإثنين، انتشال جثتين مجهولتي الهوية قضيا على يد عناصر تنظيم ”داعش“ الإرهابي بإحدى الدور السكنية في قضاء تلعفر، غرب الموصل مركز محافظة نينوى (شمال).

وذكرت المديرية في بيان، ان ”الدفاع المدني في نينوى تمكن من انتشال جثتين مجهولتي الهوية قضيا على يد داعش بحي القادسية في قضاء تلعفر(60 كم غرب الموصل)“. وتابع البيان موضحًا أنه ”تم إخراج الجثتين، وتسليمهما للجهات المختصة وفق السياقات القانونية المتبعة“.

وتظهر صور نشرتها مديرية الدفاع المدني العامة، فرق الإنقاذ وهي تنتشل الجثتين بينما تظهر الجثث فيها متحللة ما يبين أن الشحصين قتلا منذ وقت طويل.

وزاد نشاط داعش مؤخرًا في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.