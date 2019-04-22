سوريا تفتح أجواءها أمام الطيران القطري

قال وزير النقل السوري علي حمود، الإثنين، إن بلاده وافقت على منح الخطوط الجوية القطرية إذنًا بالعبور فوق الأجواء السورية، وذلك بناءً على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني القطرية إلى مؤسسة الطيران المدني السورية.

وأوضح حمود في تصريح خاص نشر على موقع الوزارة السورية على فيسبوك أن ”هذه الموافقة جاءت من مبدأ المعاملة بالمثل، حيث إن السورية للطيران تعبر الأجواء القطرية، ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طيلة فترة الحرب“.

وبرر الوزير السوري هذه الخطوة بأن استخدام الأجواء السورية يحقق إيرادات إضافية بالعملة الصعبة لصالح الحكومة السورية.

ولفت حمود إلى أن الخطوة مهمة جدًا لجهة خفض التكاليف وتوفير الوقت بسبب عزوف عدد كبير من شركات الطيران عن المرور فوق الأجواء السورية منذ اندلاع الحرب، وما يرتبه ذلك من عبء إضافي على سعر التذكرة، والوضع الفني للطائرات، ولوقت الشركة والمسافر، حيث يبلغ وقت الالتفاف حول سوريا حوالي ساعة ونصف الساعة وهو ما يتسبب بخسائر كبيرة لهذه الشركات.

وتكبدت شركة طيران القطرية خسائر جراء الحظر الجوي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب على الطائرات القطرية التي تدخل أجواءها.

وأدى الحظر إلى ارتفاع تكلفة رحلات طيران الخطوط القطرية بشكل ملحوظ، إذ أصبحت الطائرات تتبع مسارات أطول لتجنب أجواء دول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات ومصر والبحرين.