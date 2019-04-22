أول وزير خليجي يزور السودان بعد الإطاحة بالبشير (صور)

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان مساء اليوم الاثنين وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في الخرطوم.

وبذلك يكون وزير خارجية البحرين أول وزير خليجي يزور السودان، منذ إطاحة الجيش بالرئيس المعزول عمر حسن البشير.

وينقل بن أحمد رسالة شفهية، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، تضمنت مساندة جمهورية السودان في هذه المرحلة التاريخية الهامة، وفقا للوكالة الرسمية في البحرين ”بنا“.

كما ذكرت الوكالة أن عبدالفتاح البرهان ”أعرب عن خالص تقديره لعاهل البحرين وموقفهالأخوي الداعم لجمهورية السودان في كل الظروف، مؤكدا أن هذا الموقف ليس بغريب عليه، حيث يحرص دوما على كل ما فيه خير وصالح الدول والشعوب العربية“.

وأكد الوزير البحريني ”وقوف مملكة البحرين إلى جانب السودان ودعمها لكل ما فيه الحفاظ على سيادتها وأمنها ووحدتها الوطنية، متمنيًا لها تجاوز هذه المرحلة المهمة من تاريخها والمضي نحو المزيد من التنمية والازدهار بما يلبي تطلعات الشعب السوداني“.

وقالت ”بنا“ إن وزير الخارجية ”أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به السودان ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل استتباب الأمن والسلم في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، منوهًا ببسالة الجيش السوداني وأدائه لكافة المهام المنوطة به بكل كفاءة وشجاعة“.