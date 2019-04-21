نيابة السودان تحجز على ممتلكات مسؤولين سابقين في حكومة البشير

أصدر الوليد سيد أحمد النائب العام المكلف بالسودان، يوم الأحد، أمرًا بالحجز على عقارات مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في السودان أن ”النائب العام أمر رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، دون تسمية هؤلاء المسؤولين.

كما أمر بإيقاف إصدار أي شهادة بحث (قيد ملكية) لأي غرض من الأغراض، وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات.

وفي وقت سابق أعلن عن اعتقال العشرات من رموز النظام السابق وقادة حزب البشير، من بينهم الرئيس المعزول البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان طه.

وفي 11 نيسان/أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهمات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.