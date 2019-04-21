الإعدام شنقًا لأربعة متشددين تسلمهم العراق من قوات سوريا الديمقراطية

المصدر: أ ف ب

أصدرت السلطات القضائية العراقية، الأحد، أول الأحكام بالإعدام شنقًا لأربعة متشددين تسلمتهم حكومة بغداد من قوات سوريا الديمقراطية خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت محاكم بغداد قد باشرت الأسبوع الماضي إجراءات محاكمة 900 عراقي، يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن ”الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية أربعة مدانين بالانتماء لعصابات داعش، نفذوا عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا“.

وأشار البيان إلى أن ”المتهمين تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العراقية بعد استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية كونهم مطلوبين للقضاء العراقي“، مبينًا أن ”الحكم صدر بحقهم استنادًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب“.

ونقل هؤلاء إلى العراق مع إطباق قوات سوريا الديمقراطية على منطقة الباغوز، آخر جيوب تنظيم داعش في شرق سوريا، وطرده منها.

وسبق للعراق أن أجرى محاكمات لآلاف من مواطنيه الذين انضموا إلى تنظيم داعش، بينهم نساء، وحكم على مئات منهم بالإعدام.

ولا تزال بلاد الرافدين بين الدول الخمس الأولى في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، بحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي.

وتضاعف عدد أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العراقية أربع مرات، من 65 في العام 2017، إلى 271 على الأقل في العام 2018. لكن الأحكام المنفذة كانت أقل من ذلك، وفقًا للمنظمة الحقوقية.

وسبق للعراق أن حكم على مئات الأجانب، بأحكام تراوحت بين المؤبد والإعدام، ولكن لم ينفذ أي حكم إعدام بحق مقاتل أجنبي من تنظيم داعش.

اقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة المتشددين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي، ما سيتيح لدول عدة تجنب استعادة مواطنيها، لكن هذا الحل يقلق في الوقت نفسه المدافعين عن حقوق الإنسان.