الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يمر بأزمة نفسية ويرفض الطعام والأدوية إثر إصابته بجلطة

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، يرفض تناول الطعام والأدوية، إثر إصابته بجلطة خفيفة، وتدهور حالته النفسية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول، عن مصدر طبي سوداني، قوله إن عمر البشير ”أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام، حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة“ في الخرطوم.

وأضاف المصدر، وهو أحد المشرفين على علاج البشير، بحسب الوكالة، أن الحالة الصحية للرئيس المعزول بعد العلاج من الجلطة ”مستقرة الآن“، لكن حالته النفسية ”تتدهور باستمرار“.

وتابع المصدر ذاته، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه؛ كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن ”البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة“.