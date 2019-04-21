نتنياهو يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بلقاء ليبرمان… وتوجه لزيادة عدد الوزراء

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيجري تعديلات على القانون الأساسي للحكومة من أجل رفع عدد الوزراء ونوابهم في محاولة لإرضاء جميع أعضاء الائتلاف.

ويبدأ نتنياهو مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليوم، بعد أن كلفه الرئيس رؤوفين ريفلين بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات الكنيست الـ 21 بتوصية من الأحزاب بشأن ذلك على حساب منافسه بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“.

وذكر موقع ”كالكيست“ العبري أن مهمة نتنياهو الأولى لن تكون سهلة حيث تتمثل في تغيير القانون الأساسي الذي يحد من عدد الوزراء.

وفي 13 مايو 2015، عشية إنشاء الحكومة المنتهية ولايتها، وافق الكنيست على أمر مؤقت يلغي القيود المفروضة على عدد الوزراء ونواب الوزراء لفترة ولاية الكنيست العشرين فقط.

وقال الموقع العبري إن مسؤولي حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه نتنياهو، يخشون من أن يقدم الأخير أفضل الحقائب الوزارية لشركاء الائتلاف الذي ينوي تشكيله بعد الانتخابات، مثل أفيغدور ليبرمان وعوديد فورير وموشيه كحلون ورافي بيرتس وأريه درعي وغيرهم.

وسيلتقي نتنياهو اليوم أفيغدور ليبرمان وقادة حزبه ”إسرائيل بيتنا“ لبدء المشاورات بشأن انضمام حزب الأخير للائتلاف الحكومي الجديد.

وقال ليبرمان في تغريدة عبر توتير إن حزب ”إسرائيل بيتنا“ متمسك بمبادئه المتعلقة بالوضع الأمني، خاصة بشأن العلاقة مع حماس، وكذلك ملف الهجرة والاستيعاب وقانون التجنيد الخاص بالحريديم المتدينين.

وأضاف أنه سيتحلى بالمرونة والهدوء لتحقيق أهداف حزبه، دون أن يتخلى عن أي من مبادئه التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.