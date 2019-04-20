تقرير: إسرائيل صنعت صاروخاً جديداً لمواجهة منظومة S-300 الروسية في سوريا

كشف تقرير عن أن الجيش الإسرائيلي، استطاع صناعة صاروخ جديد أسرع من الصوت من فئة جو-أرض، يستطيع من خلاله تجاوز منظومة الدفاع الروسية S-300المنتشرة في سوريا.

ووفقاً لتقرير أوردته جريدة ”تيليبوليس“ الألمانية، فإن الجيش الإسرائيلي استخدم الصواريخ الجديدة، والتي أطلق عليها اسم ”رامبيغ“، خلال الهجمة الجوية الأخيرة الأسبوع الماضي، على مدينة مصياف بمحافظة حماة.

وبحسب الجريدة الألمانية، فإن الإسرائيليين استطاعوا صناعة صواريخ قادرة على خداع ومراوغة وسائط الدفاع الجوي الروسية المنتشرة في سوريا، والتي من أبرزها منظومة S-300.

وأضافت الجريدة الإلكترونية الألمانية، أن صاروخ ”رامبيغ“ الإسرائيلي، تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران الماضي، ويقدر وزنه بـ750 كيلو جراما، ويبلغ طوله ويبلغ طوله 4.5 متر ويصل مداه إلى 150 كيلومترا.

وأشارت الجريدة، إلى أن الصاروخ تم تصميمه لقصف أهداف تحميها وسائط الدفاع الجوي، وهو قادر على تدمير المخابئ والأنفاق تحت الأرض، ويحمل رأسين مدمرين يمكنهما أن ينفجرا بالتوالي.