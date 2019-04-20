السودان.. المجلس العسكري يجتمع بقادة الاحتجاجات عشية الإعلان عن تشكيل ”المجلس المدني“

المصدر: أ ف ب

يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية في السودان بالخرطوم، في وقت لاحق اليوم السبت، مع المجلس العسكري الانتقالي،عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل ”المجلس المدني“، الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.

وقال القيادي في ”تحالف الحرية والتغيير“ صديق يوسف: ”إن المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم“.

وقال قادة الاحتجاجات الجمعة إنهم سيكشفون الأحد تشكيلة ”المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين“ والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

وأكد أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحملة للإطاحة بالرئيس عمر البشير في كانون الأول/ ديسمبر، أن المحادثات ستجري في وقت لاحق السبت.

وصرح أحمد الربيع لوكالة فرانس برس: ”سيتوجه خمسة من ممثلي التحالف اليوم إلى المجلس العسكري ليناقش معهم نقل السلطة إلى الحكم المدني“.