بالفيديو.. لحظة القبض على وزير سوداني أثناء محاولته الهروب بمطار الخرطوم

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان لحظة اعتقال أفراد من الجيش وزير الشباب والرياضة السابق حاج ماجد سوار، أثناء محاولته مغادرة البلاد في مطار الخرطوم.

ويظهر في مقطع الفيديو الوزير المقبوض عليه وسط حشود ضخمة محاطًا بمجموعة من الأفراد بالزي العسكري.

وردد الحشد هتافات ”جيب جواز، جيب جوازو .. ويا حرامي يا حرامي“.

شعب واعي وحارس مطاراته وثرواته.. القبض على الفاسد والارهابي ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺣﺎﺝ ﻣﺎﺟﺪ ﺳﻮﺍﺭ من مطار الخرطوم وهو يهم بالهروب.. تعرف عليه المواطنون فتجمهروا وهتفوا ضده يا حرامي واستدعوا الجيش للقبض عليه وزفوه وسيروه بالهتافات. حاج ماجد ارهابي معروف وكان أمير كتائب الدبابين، اشتغل في عدة مناصب في العهد البائد من بينها منسق الخدمة الوطنية، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، سفير ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺪﻳﺮ جهاز ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ بعصابة ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، وهو "قط سمين" متهم باختلاس المليارات ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ فيما يلي مجموعة فيديوهات للقبض عليه جمعتها في فيديو واحد.. ملامحه واضحة في الدقيقة 2:56 من الفيديو.#اعتصام_القياده_العامه#لم_تسقط_بعد#الشارع_بس تم النشر بواسطة ‏‎Dr. Asaad Ali Hassan‎‏ في الجمعة، ١٩ أبريل ٢٠١٩

ولم يعلق المجلس العسكري على مقطع الفيديو المتداول لسوار الذي عمل سفيرًا لبلاده لدى ليبيا، كما شغل منصبًا قياديًا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير.

ونفذ المجلس العسكري سلسلة اعتقالات بحق أشخاص بنظام البشير. ومن أبرز المعتقلين، والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال الشهير رئيس نادي المريخ سابقًا جمال الوالي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج حاج ماجد سوار.

بالإضافة إلى رجل الأعمال الأشهر في البلاد عبد الباسط حمزة، ورجل الأعمال جمال زمقان.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام سودانية نقل البشير إلى سجن ”كوبر“.

وفي 11 نيسان/أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني ”عمر البشير“ من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.