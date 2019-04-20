هذا ما عثر عليه في منزل البشير

كشفت صحيفة الأحداث نيوز السودانية، أنه تم العثور على مبالغ مالية في مقر إقامة الرئيس المخلوع عمر البشير، بعملات مختلفة بلغت إجمالًا أكثر من 112.7 مليون دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي: (351،770) ألف دولار ومبلغ (6،697) ألف يورو ومبلغ(5) مليارات جنيه.

ووفقًا للصحيفة، فإن وكيل النيابة أمر بإيداع المبلغ في خزينة بنك السودان، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد (5،6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.

وأصدرت النيابة أمرًا بالقبض على الرئيس المخلوع؛ توطئة لاستجوابه وإحالة البلاغ للمحكمة المختصة.

وكان وكيل النيابة الأعلى في السودان، معتصم عبدالله محمود، قد أمر بتفتيش مقر إقامة الرئيس المخلوع عمر البشير بواسطة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، إثر شكوى قدمت له بهذا الخصوص، وفقًا للصحيفة.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة الانتباهة السودانية، بأن السلطات أخلت مسكن البشير بالقيادة العامة للجيش “بيت الضيافة”، وأمرت عائلته بالمغادرة بعد يومين من نقله إلى سجن كوبر.

ووفق مصادر صحفية، فإن جميع أفراد أسرة البشير غادروا المسكن الرئاسي وتوجهوا إلى منازل خاصة بهم، بما في ذلك زوجتاه ووالدته وشقيقاه علي وعباس وعائلتاهما وآخرون من أقربائه.