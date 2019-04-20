بمقاطعة لاريجاني.. انعقاد ”قمة بغداد“ لبرلمانات دول الجوار

تعقد، اليوم السبت، قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار، بمشاركة كل من السعودية والكويت والأردن وسوريا وإيران، فيما قاطع رئيس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني القمة.

وقال مصدر برلماني عراقي لـ“ارم نيوز“ إن ”القمة سوف تناقش عددًا من الملفات المتعلقة بالقضايا الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، كما سيؤكد الحضور على دعم العراق في مرحلة إعادة الإعمار ودعم الاستقرار فيه، واحترام سيادته وعدم تدخل الآخرين في شؤونه الداخلية“.

فيما كشفت مصادر سياسية مطلعة أن ”رئيس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني لن يشارك في قمة بغداد“، وأن إيران أرسلت وفدًا برلمانيًا دون الرئيس.

وبينت المصادر أن ”سبب عدم مشاركة لاريجاني يأتي لمشاركة السعودية في القمة، والتي بطبيعة الحال، سوف تؤكد على عدم تدخل دول الجوار بالشأن العراقي، وربما تتحدث عن النفوذ الإيراني في العراق، فلهذا قرر لاريجاني مقاطعة القمة، وإرسال وفد يمثل طهران“.

لكن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي، شاكر حامد، قال في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن ”لاريجاني لن يشارك في قمة بغداد بسبب بعض الالتزامات لديه في طهران، لكن، سوف يحضر وفد إيراني رفيع المستوى“.

وأكد حامد أن ”عدم حضور لاريجاني لا يعني عدم مشاركة الوفد الإيراني بفعاليات قمة بغداد“، مؤكدًا أن ”الجمهورية الاسلامية الإيرانية دولة مجاورة وحاضرة وبقوة في قمة بغداد“.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم قد كشف، في 28 شباط/فبراير الماضي، أن دول الجوار اتفقت على عقد مؤتمر في بغداد ”تأكيدًا للمد العربي فيها، بترتيب بين الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن“.