حماس: الأمم المتحدة تتلكأ في تنفيذ تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

قال عضو المكتب السياسيّ لحركة حماس، خليل الحية، الجمعة، إن الأمم المتحدة تتلكأ وتنفذ ببطء بعض نقاط تفاهمات التهدئة مع إسرائيل، داعياً إياها إلى الإسراع في تنفيذ برنامج التشغيل المؤقت، كأحد بنود تفاهمات التهدئة.

وأضاف الحية:“ نتابع التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود التفاهمات، وربما هناك بعض المعيقات مثل برنامج التشغيل المؤقت“، مستدركاً بالقول:“ أعتقد أن هناك بطئ في أداء الأمم المتحدة، لأن الأموال القطرية موجودة والأموال المرصودة من البنك الدولي للتشغيل المؤقت، لكن بطئا في آليات الأمم المتحدة في تنفيذ ذلك“ بحسب ما ذكرته وكالة ”فرانس برس“.

ودعا الحية مبعوث الأمم المتحدة ”نيكولاي ملادينوف“، بالإسراع في تنفيذ برنامج التشغيل المؤقت، وباقي بنود تفاهمات التهدئة بين حركته وإسرائيل.

ورعت مصر اتفاقاً بين حركة حماس وإسرائيل، يقضي بوقف مسيرات العودة وأدواتها الخشنة من إرباك ليلي وبالونات حارقة، مقابل سماح إسرائيل بدخول البضائع وتوسيع مساحة الصيد وفتح المعابر وإدخال الأموال القطرية لتنفيذ مشاريع اقتصادية، في خطوة للتخفيف من حصار قطاع غزة منذ 13 عاما.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقف سابق، على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران، أن هناك خطوات فعلية بدأت إسرائيل بتنفيذها ضمن تفاهمات التهدئة التي تشرف عليها مصر، مطالباً في الوقت ذاته إلزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات دون تباطؤ أو تلكؤ.

وتسعى حركة حماس ومن خلفها الفصائل الفلسطينية في غزة، إلى كسر الحصار عن القطاع، من خلال تفعيل مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، في خطوة تراها حماس أنها ناجعة لإجبار إسرائيل على ذلك.