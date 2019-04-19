إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أثناء مشاركتهم بمسيرات العودة وكسر الحصار في جمعة أطلق عليها ”يوم الأسير الفلسطيني“.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن ”أكثر من 33 مواطنًا أصيبوا بجراح مختلفة، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز عليهم، وإن 5 مسعفين أصيبوا بالإضافة إلى صحفي“.

بدورها أكدت جمعية الهلال الأحمر، أن ”طواقمها الصحية تعاملت مع 31 إصابة مختلفة، من بينها 5 إصابات بالرصاص الحي وإصابة واحدة بالرصاص المطاط، و14 إصابة بقنابل الغاز“.

بينما دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، المواطنين الفلسطينيين إلى ”المشاركة بالمسيرات التي ستنطلق، الجمعة المقبلة، تحت عنوان جمعة الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني“.

وشددت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، على“استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية في كافة مخيمات العودة شرق القطاع المحاصر“، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى ”الحضور الدائم فيها“، منوهة إلى أن ”الأهداف لم تتحقق بعد والحلول الجزئية ليست بحلول“.

وحذرت الهيئة، الاحتلال الإسرائيلي من ”المماطلة بتنفيذ تفاهماته مع الجانب المصري، المتعلقة بكسر الحصار عن غزة“، معبرة عن ”رفضها المطلق للصفقة الأمريكية التي تستهدف فلسطين والمنطقة العربية“.

وما زالت مسيرات العودة وكسر الحصار، مستمرة منذ انطلاقها في 30 مارس/آذار العام الماضي، بهدف كسر الحصار والتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب في غزة، في ظل وساطة مصرية بين إسرائيل وحماس، تهدف إلى المساهمة في التخفيف من حدة الأوضاع المعيشية.