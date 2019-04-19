قتلى وجرحى باشتباكات بين قوات روسية والحرس الثوري الإيراني في سوريا

سقط عدد من القتلى والجرحى، الجمعة، في اشتباكات بين قوات روسية وإيرانية بمحافظتي دير الزور وحلب السوريتين، حسب ما أفادت مصادر محلية مطلعة.

وأوضحت المصادر أن حاجزًا لقوات ”الحرس الثوري“ الإيراني أوقف موكبًا للشرطة العسكرية الروسية في مدينة الميادين بريف دير الزور، نجم عنه تلاسن تحول إلى اشتباكات.

وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن وقوع قتيلين في صفوف الحرس الثوري، وجرح 4 عناصر من الشرطة العسكرية، بحسب المصادر.

وفي مدينة حلب، وقعت اشتباكات بين الجانبين في مطار المدينة الدولي الواقع شرقها، لم تُعرف بعد الخسائر الناجمة عنها، إلا أن المصادر أوضحت أن الاشتباكات وقعت بعد مطالبات من القوات الروسية للحرس الثوري والمجموعات التابعة لإيران بإخلاء المطار.

وأكدت المصادر أن التوتر والتنافس على الهيمنة بين القوات الروسية والإيرانية بسوريا ازداد في الآونة الأخيرة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل روسيا أو إيران حول الاشتباكات بين قوات كل منهما في سوريا حتى الساعة، 13:30، بتوقيت غرينتش.

جدير بالذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت مطلع العام الجاري، بين ما يسمى بـ“ قوات النمر“ الموالية لروسيا بقيادة سهيل الحسن، والفرقة الرابعة التي تدعمها إيران ويقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد.