محتجون يتدفقون على اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بسلطة مدنية‎

أفادت وكالة رويترز أن عشرات الآلاف من المواطنين توجهوا إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية اليوم الخميس؛ لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.

وأضافت الوكالة أن المتظاهرين رددوا هتافات ”الحرية والثورة خيار الشعب“، و“سلطة مدنية .. سلطة مدنية“.

ودعا النشطاء الذي ينظمون الاعتصام خارج مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم منذ ما قبل الإطاحة بالبشير إلى احتجاج حاشد اليوم الخميس لتكثيف الضغط على المجلس.

ويأتي ذلك بعد أن دعا تحالف للمعارضة هذا الأسبوع الجيش إلى تشكيل مجلس حاكم بقيادة مدنية وتمثيل عسكري فضلا عن تشكيل حكومة مدنية.

وقال المجلس العسكري إنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد لكنه أشار إلى أنه لن يسلم السلطة لهم.

وكان الاعتصام في الخرطوم ذروة احتجاجات استمرت 16 أسبوعا أثارتها أزمة اقتصادية في السودان مما أدى إلى الإطاحة بالبشير واحتجازه بعد ثلاثة عقود في السلطة.