أول تعليق من المجلس العسكري بالسودان على رفض استقبال وفد قطري في الخرطوم

علقت وزارة الخارجية التابعة للمجلس العسكري السوداني، على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أمس الأربعاء حول رفض الخرطوم استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية نفيه رفض زيارة الوفد، مؤكدًا أن الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري إلى الخرطوم.

وانتشر أمس الأربعاء في وسائل إعلام وقنوات عربية نبأ قيام السلطات السودانية العسكرية برفض استقبال وفد من وزارة الخارجية القطرية بعد وصوله إلى الخرطوم.

وفور تداول الخبر كان لافتًا بدء قناة الجزيرة القطرية في تغيير خطابها تجاه المجلس العسكري في السودان، حيث صورت الزيارات التي تقوم بها وفود عربية ودولية للخرطوم على أنها من أطراف داعمة للرئيس المعزول عمر البشير.

كما وصفت الوضع السوداني بعدم الاستقرار عبر عناوين إخبارية مثيرة مهاجمة بشكل صريح المجلس العسكري الحاكم حاليًّا في الخرطوم.

وعلى موقعها الإلكتروني، نشرت الجزيرة تقريرًا بعنوان ”الثوار باقون في الميدان.. 4 دول حليفة للبشير ترسل وفودًا لتأييد العسكر“، مستغلة ما لكلمة العسكر من وقع سيئ في مخيلة الشعوب الثائرة.

يذكر أن قطر امتنعت عن إصدار بيان تأييد للمجلس العسكري السوداني عقب الإطاحة بالفريق أول عوض بن عوف، والعديد من قيادات، ورموز نظام البشير المتحالف مع جماعة الإخوان.

وكانت الدوحة سارعت لإعلان تأييد بن عوف الذي لم يستمر طويلًا تحت ضغط الشارع السوداني الذي سبق وشهد طرد قناة الجزيرة لتأخرها في تغطية الاحتجاجات دعمًا من الدوحة للبشير.