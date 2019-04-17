روسيا تعلن دعمها للمجلس العسكري في السودان

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها تدعم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، ”بما يحقق الأمن والاستقرار“ في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وفق بيان للمجلس لم يحدد مدة الزيارة.

وقال بوغدانوف، الذي وصل البلاد في وقت سابق من الأربعاء، إن ”زيارة الوفد الروسي للسودان جاءت بتوجيهات من القيادة الروسية، في إطار اهتمامها بتطورات الأوضاع بالسودان والاطلاع عليها عن كثب“.

وعبر عن ”استعداد بلاده لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون مع السودان بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين“.

وقال بوغدانوف، إن روسيا ”على يقين بأن ما حصل في السودان جاء تلبية لرغبات الشعب السوداني“.

من جهته، أعرب البرهان، خلال اللقاء، عن ”تقدير السودان للدعم الذي تقدمه روسيا للبلاد في هذه المرحلة“، مشيرًا إلى ”أزلية ومتانة وعمق علاقات البلدين في المجالات كافة“.

وأطلع البرهان، المبعوث الروسي على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد، مبينًا أن ”مهمة المجلس تسليم السلطة للشعب بعد فترة زمنية لا تتجاوز العامين“.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.