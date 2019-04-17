بعد سقوط البشير.. سلفاكير يعرض الوساطة في عملية الانتقال السياسي بالسودان

عرض رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، اليوم الأربعاء، المساعدة في التوسط في عملية الانتقال السياسي بالسودان بعد سقوط الرئيس عمر البشير تحت ضغط احتجاجات شعبية على مدى أسابيع.

جاء ذلك بعد سبعة أشهر من توسط البشير في اتفاق سلام بين كير وجماعة المعارضة الرئيسية في جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في عام 2011 بعد عقود من الصراع.

وكان البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1989 قد أطيح به نفسه، الأسبوع الماضي، على يد الجيش الذي تعهد بإجراء انتخابات حرة خلال عامين، لكن المحتجين ما زالوا في الشوارع ويطالبون بتسليم السلطة فورًا لقيادة مدنية مؤقتة.

وقال كير ”إنه مستعد لدعم الطموحات الديمقراطية للسودان، والمساعدة في عملية انتقال سلمي هناك“.

وذكر بيان صادر عن مكتب كير أن الأخير عرض الوساطة في المفاوضات الحالية بين مختلف الجماعات في السودان، على أمل أن يؤدي الانتقال الجديد إلى عهد جديد في السودان.

وقال وزير النفط في جنوب السودان لـ“رويترز“، إنه سافر إلى الخرطوم للاجتماع مع القيادة الجديدة ضمن وفد رفيع المستوى ضم رئيس جهاز الأمن في جوبا وأحد مستشاري الرئاسة في مجال الأمن.

وانفصل جنوب السودان عن السودان بعد نحو نصف قرن من الحرب الأهلية التي شهدت عمليات خطف جماعي، واستعباد الأطفال وأساليب الأرض المحروقة والتطهير العرقي والمجاعة.

ورغم الانفصال فقد احتفظت الدولتان بروابط وثيقة.

وقال آلان بوسويل المحلل البارز بمجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل: ”جوبا قلقة للغاية على مصالحها الشخصية في السودان. رغم أنهما خصمان قديمان، فإن النظامين متداخلان على نحو وثيق“.

وأضاف: ”السودان يحتاج إلى تدفق النفط من جنوب السودان، كما أن الاتفاقات السياسية لجنوب السودان غالبًا ما تمر عبر الخرطوم“.