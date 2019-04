ممثل ترامب ينشر خريطة لإسرائيل تضم الجولان والقدس (صورة)

نشر جيسون غرينبلات، الممثل الخاص الأمريكي للمفاوضات الدولية، خريطة رسمية جديدة لإسرائيل تضم هضبة الجولان السورية.

وكتب غرينبلات عبر حسابه على تويتر، تعليقًا مرفقًا بصورة الخريطة قال فيه: ”مرحبا بكم في أحدث إضافة لنظام الخرائط الدولي الخاص بنا، بعد إصدار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترامب)، إعلانًا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان“.

كما تظهر في الخريطة أيضا القدس على أنها جزء من إسرائيل.

وكان ترامب قد وقع الشهر الماضي في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتراف واشنطن بسيادة تل أبيب على الهضبة السورية.

Welcome to the newest addition of our international maps system after @POTUS issued a proclamation recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights pic.twitter.com/1D0GTdwtix

— Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) April 16, 2019