الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بسيادة إسرائيل على أيّ أرض محتلة

أكد الاتحاد الأوروبيّ أنه لن يعترف أبداً بسيادة إسرائيل على أي أرض محتلة، مشيراً أن السياسة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية، غير قانونية ومخالفة للمعايير الدولية.

وقالت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبيّ، فيديريكا موغيريني:“ أن الاتحاد يعتبر أن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند إلى حل سلمي للصراع على أساس مبدأ الدولتين“، معبرةً عن رفض الاتحاد لسياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية.

وأضافت موغيريني:“ أن الهدف الاستراتيجي للاتحاد هو دعم خطة حل الدولتين والحفاظ على إمكانية إجراء مفاوضات جديدة بين إسرائيل وفلسطين“. حسب الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء ”وفا“.

وحول مرتفعات الجولان واعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية عليها، قالت:“ بالنسبة لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، فإن موقف الاتحاد الأوروبي بسيط وواضح، وهو أن الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها، وهذا ينطبق أيضا على مرتفعات الجولان“ مستدركة بالقول:“ حالياً هناك 5 دول من الاتحاد الأوروبي تجتمع في مجلس الأمن بنيويورك، قد أعربت عن موقفنا من مرتفعات الجولان في بيان مشترك“.

وطالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح“ الإثنين، دول أوروبا بضرورة التعبير بقوة عن موقف يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ويراعي المطالب الفلسطينية بالسيادة والاستقلال، تطبيقًا لحق تقرير المصير، الذي لا يقبل الشعب الفلسطيني بديلًا عنه.

ورحبت الحركة بالدعوة التي وجهها 37 وزير خارجية أوروبيًا ومسؤولًا سابقًا، إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني، بخصوص التدخل في حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، قبل إطلاق ما يسمى ”صفقة القرن”.