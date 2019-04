حريق بمنطقة المصلى المرواني بالمسجد الأقصى والرئاسة الفلسطينية تحذر‎ (فيديو)

View this post on Instagram

اندلاع #حريق في #المسجد_الأقصى يبدو مفتعلًا من قبل "الاحتلال الإسرائيلي" . . #إرم_نيوز #حريق #حوادث #القدس#إسرائيل #فلسطين #المسجد_الأقصى #الاحتلال_الإسرائيلي #أخبار #سياسة #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #israel#palestina