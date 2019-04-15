حريق بمنطقة المصلى المرواني بالمسجد الأقصى والرئاسة الفلسطينية تحذر‎ (فيديو)

اندلع حريقٌ، مساء الإثنين، في منطقة المصلي المروانيّ في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقال مصدر في وزارة الأوقاف الإسلامية:“ أن حريقاً شبّ في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المروانيّ“، مشيراً إلى أن فريق إطفاء تابع للأوقاف الإسلامية تمكن من إطفاء الحريق قبل أن يلتهم المكان.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الحريق الذي اندلع بالقرب من المصلى المروانيّ، قد يكون بفعل فاعل في ظل توافد المستوطنين واقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوميّ لكافة الأماكن الإسلامية المقدسة، وخاصة باحات المسجد الأقصى والمصلى المروانيّ.

واستنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحريق الذي كاد أن يلتهم المصلى المروانيّ، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، حذر عبّاس من الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للأماكن المقدسة، مطالباً بأهمية الحفاظ عليها لما لها من قيمة دينية وإنسانية.

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد طالبت بتدخل دولي عاجل للجم الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس، من خلال الاقتحامات وحملات الاعتقال والمداهمات اليومية لبيوت المقدسيين وللأماكن المقدس، معتبرةً أن إجراءات إسرائيل تندرج تحت أهداف التهويد الزماني والمكاني للقدس.