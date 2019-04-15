رئيس المجلس العسكري السوداني البرهان يمارس مهامه في القصر الجمهوري

بدأ رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء يوم الإثنين، ممارسة مهامه بمنصبه الجديد في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

وكان في استقباله عدد من القيادات والإدارات في القصر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية“سونا“.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس السابق للمجلس الانتقالي العسكري في السودان عوض بن عوف استقالته، وتعيين عبد الفتاح برهان رئيسًا للمجلس خلفًا له، ليتولّى بذلك مسؤولية إدارة مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.

ويقول مقربون من رئيس المجلس العسكري الجديد، إنه ليس له ارتباط بأي تنظيم سياسي، ما يعزز من فرص نجاحه في الوقت الراهن.

ووينتمي البرهان لمنطقة ”قندتو“ غرب مدينة ”شندي“ بالولاية الشمالية (شمال)، وتخرج من الكلية الحربية الدفعة الـ31، وخاض معارك عسكرية أيام حرب الجنوب، قبيل انفصال جنوب السودان عام 2011.