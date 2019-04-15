التوصل لاتفاق ينهي إضراب الأسرى الفلسطينيين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الإثنين، التوصل لاتفاق بين الأسرى الفلسطينيين ومصلحة السجون الإسرائيلية، على وقف إضرابهم مقابل الاستجابة لمطالبهم.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مجدي العدرة، إن ”ممثلي الأسرى توصلوا، اليوم الإثنين، إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي“.

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ”جلسات الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون، والتي استمرت لعدة أيام، في سجن ريمون، أفضت إلى اتفاق يلبي مطالب الأسرى“.

وتابع أن ”الاتفاق يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيًا، وإعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير، قبل أكثر من 20 يومًا، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض عليهم، على أن يتم الحديث عن إزالة أجهزة التشويش في وقت لاحق بعد تركيب الهواتف العمومية“.

وأعلن الأسرى عن وقف كافة خطواتهم التصعيدية اعتبارًا من مساء هذا اليوم، بعد ثمانية أيام من الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، شارك فيه نحو 450 أسيرًا، فيما كان مقررًا أن ينضم إليهم أسرى آخرون.