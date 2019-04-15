”السلم الأفريقي“ يمهل المجلس العسكري بالسودان 15 يومًا لتسليم السلطة

أمهل ”مجلس السلم والأمن الأفريقي“، الإثنين، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 15 يومًا لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمجلس، الإثنين، إثر جلسة عقدها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تطورات الوضع في السودان.

وقال المجلس، إنه يرفض ما سماه ”استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان“.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.