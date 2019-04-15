بطلب فلسطيني.. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعًا طارئًا لبحث تفعيل ”شبكة الأمان“

يعقد وزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، اجتماعًا طارئًا في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد قبها إن ”فلسطين طلبت اجتماعًا طارئًا لوزراء الخارجية العرب، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتفعيل شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين“.

وبين قبها أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في الاجتماع، إضافة لوزير الخارجية رياض المالكي.

وأقرت الدول العربية في قمة 2010، ”شبكة الأمان المالي“، لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة تأخير إسرائيل المتكرر في دفع أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة إثر قرار إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع إسرائيل منها 3% بدل جباية.

وردًّا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل، مخصومًا منها أي مبالغ غير متفق عليها مسبقًا.