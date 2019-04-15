صور تكشف الدمار الذي لحق بمواقع عسكرية إيرانية في سوريا

نشر موقع ”إيميج سات إنترناشيونال“ الإسرائيلي، صورًا لما قال إنها لمنشآت عسكرية في وسط سوريا، التي قصفتها إسرائيل في 13 نيسان/إبريل الجاري.

وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، ونشرها الموقع الإسرائيلي عبر حسابه على ”تويتر“، المنشآت العسكرية التابعة للجيش السوري وإيران بمنطقة مصياف، بين يومي 12 نيسان/إبريل و13 نيسان/إبريل، أي قبل الاستهداف وبعده.

وتبين المقارنة بين صور ما قبل القصف وبعده، الدمار الكامل الذي تعرضت له تلك المنشآت، وقال الموقع الإسرائيلي إن ”الأهداف التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية هي منشأة عسكرية إيرانية لتصنيع وتجميع أنواع مختلفة من الصواريخ بعيدة المدى“.

وكانت طائرات إسرائيلية قد قصفت، في 13 نيسان/إبريل الجاري، مواقع عسكرية في مدينة مصياف بريف حماة الغربي.

وقالت وكالة الأنباء السورية ”سانا“، إن ”القصف أدى إلى تدمير بعض المباني وإصابة 3 مقاتلين بجروح، دون أن تفصح عن طبيعة المواقع والمراكز التي تعرضت للقصف“.

واعتادت إسرائيل على شن غارات داخل الأراضي السورية، مستهدفة مواقع ومقرات تقول إنها تابعة لإيران.