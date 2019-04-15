”جنوب السودان“ تنفي علمها بمكان تواجد أسرة البشير

نفى اتينج ويك اتينج، السكرتير الإعلامي لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الاثنين، أن تكون لدى سلطات بلاده أي فكرة عن مكان وجود وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وقال ويك، ردًا على تسريبات إعلامية تتحدث عن تواجد أسرة البشير في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، إنه ”ليس لدينا أي فكرة حول هذا الموضوع“.

لكنه أشار إلى أن ”عبد الله، شقيق الرئيس السوداني المخلوع، غادر جوبا السبت“، موضحًا أن ”لديه بعض المصالح التجارية بالعاصمة جوبا التي يزورها باستمرار‎ منذ العام 2012“.

وفي وقت سابق الاثنين، تحدثت تقارير إعلامية عن وصول وداد بابكر إلى جوبا قبل سقوط نظام البشير بيوم واحد بصحبة أبنائها، فيما قالت إن شقيق الرئيس السوداني المخلوع عبد الله البشير، وصل المدينة نفسها قبل 6 نيسان/أبريل الجاري، للقاء بعض شركائه.

والخميس الماضي، أعلنت قيادة الجيش السوداني عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عامًا.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وتشهد منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة اتخذت بُعدًا قبليًا.