قناة عبرية: رفات إيلي كوهين في طريقه من سوريا إلى إسرائيل

ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، يوم الاثنين، أن رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في طريقه من سوريا إلى إسرائيل.

ونقلت القناة عن مصادر سورية أن ”وفدًا روسيًا غادر الأراضي السورية يحمل رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، ومن المتوقع وصوله لإسرائيل في وقت قريب“.

وأضافت أن ”التقارير الواردة في هذا الشأن تتحدث عن تحركات روسية لتسليم رفات كوهين إلى إسرائيل، وذلك في إطار وعود من موسكو بتسليم رفات بعض الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في سوريا“.

ولكن، وبحسب القناة، ”لم يتطرق المسؤولون الإسرائيليون للحديث عن تلك القضية، ولم يصدر أي نفي أو تأكيد حول صحة التقارير الواردة“.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، في وقت سابق، أن ”الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين طلب المساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بنقل رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين“، الذي أعدم في سوريا عام 1965، إلى إسرائيل، ليتم دفنه في مقبرة يهودية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أيام استعادة رفات الجندي المفقود منذ 37 عامًا في لبنان ”زخاريا باومل“، الذي لقي حتفه أثناء اجتياحها عام 1982.

وشهدت السنوات الماضية محاولات إسرائيلية رسمية لاستعادة رفات جنود إسرائيليين لقوا حتفهم أثناء معاركها مع العرب.