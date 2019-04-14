الأردن.. توقيف شقيق مسؤول كبير بتهمة إذاعة أنباء كاذبة وتمريرها للخارج

كشفت صحيفة الرأي الأردنية، فجر اليوم، عن توقيف السلطات شقيق ”مسؤول كبير“ بالدولة، بتهمة تخابره مع الصحفي الأردني المقيم في الخارج محمد صيام، وتزويده بمعلومات ”مضللة عن شخصيات وطنية أردنية“.

ولم تكشف الصحيفة عن اسم المسؤول الذي تم اعتقال شقيقه، في الوقت الذي أكدت فيه إنه موقوف الآن في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة إذاعة أخبار كاذبة.

ونقلت الصحيفة على لسان مصدر أمني، قوله، إنه تم إلقاء القبض على المتهم في مطار الملكة علياء الدولي، بموجب مذكرة إحضار صادرة بحقه من مدعي عام عمان، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة.

وأشار المصدر ذاته، إن المدعي العام سيتوسع بالتحقيق مع المتهم، لكشف تفاصيل الأنباء التي تمس ”شخصيات وطنية“ وتمريرها لأشخاص يحملون ”أجندات خارجية“ على حد تعبيره.