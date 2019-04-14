السودان.. المجلس العسكري يحيل وزير الدفاع إلى التقاعد ويعين مديرًا جديدًا للمخابرات

قال الفريق شمس الدين كباشي شنتو، المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان مساء اليوم الأحد، إن المجلس أحال وزير الدفاع عوض بن عوف إلى التقاعد، وعين مديرًا جديدًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأضاف شنتو، أن الفريق أبو بكر مصطفى سيحل محل صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم ”صلاح قوش“ في منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأعلن شنتو أيضًا، إعفاء سفيري السودان في واشنطن وجنيف، وقال إن المجلس سيطلق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري: ”لو كنا نود أن نلجأ إلى القوة لما لجأنا إلى التغيير، كان هناك قرار للنظام المخلوع بفض الاعتصام بالقوة، وهذا ما دعانا للتدخل“.

وأضاف: ”الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية“، مؤكدًا أن حزب المؤتمر الوطني ”لن يشارك في الحكومة الانتقالية“.