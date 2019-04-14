مقتل الرجل الثاني في ”داعش الصومال“ بغارة جوية

قتل الرجل الثاني بفرع تنظيم داعش في الصومال، الأحد، في غارة جوية بإقليم ”بري“ التابع لإدارة ”بونتلاند“ شمال شرق البلاد، حسب مصدر أمني.

وقال عبدالصمد محمد، وزير الأمن في إدارة ”بونتلاند“ في تصريح للإعلام المحلي، إن الغارة استهدفت سيارة كان يستقلها عبدالحكيم طوقوبيت.

وأضاف الوزير أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي البارز وأحد مرافقيه، دون الإفصاح عن هوية الجهة المنفذة، إلا أن مصادر أخرى رجحت أنها أمريكية.

ويعد طوقوبيت أحد مؤسسي تنظيم داعش فرع الصومال، والرجل الثاني في التنظيم، بعد زعيمه عبدالقادر مؤمن.

وفرع تنظيم داعش في الصومال تأسس عام 2015، واتخذ من جبال ”غلغلا“ بولاية ”بونتلاند“ شمال شرق البلاد، مخابئ استراتيجية ونقاطًا لانطلاق هجماته.